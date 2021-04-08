При этом у журналистов появилась другая информация

В анализах капитана омского "Авангарда" нашли следы наркотиков. Так прокомментировали ситуацию с болезнью Алексея Емелина в пресс-службе Министерства внутренних дел Татарстана.

После обнаружения такого медики обязаны доложить в МВД, они так и поступили. Теперь ведомство разбирается.

О том, что наркотических веществ у спортстмена не найдено в МВД ранее не слышали, о чем и сказали в комментарии RT.

Тем временем у журналистов появилась другая информация – в институте Склифосовского, где находится хоккеист, наркотиков в крови не нашли. Врачи этого медучреждения диагностировали у Емелина острую печеночную недостаточность и допустили, что это результат чрезмерного употребления сопртсменом обезболивающих после травмы.

Медики указали на наличие в организме Емелина следов ибупрофена и парацетамола. Эти лекарства могли негативно отразиться на работе печени. Хоккеист уже переведен из обсервации в отделение трансплантологии, сообщает телеграм-канал BAZA.

На прошлой неделе у Алексея Емелина после матча "Авангарда" с "Ак Барсом" поднялась высокая температура. Он обратился в одну из казанских больниц, где ему поставили диагноз "токсический шок печени". Позже хоккеиста переправили в московский НИИ Склифосовского.