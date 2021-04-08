Баюл и раньше нелестно высказывалась в адрес российских фигуристок

Накануне в мире фигурного катания разгорелся скандал. Украинская фигуристка Оксана Баюл раскритиковала платье Алины Загитовой, обвинив ее в плагиате. Такое заявление не осталось без внимания именитого тренера Татьяны Тарасовой, которая встала на защиту российской спортсменки.

Беседуя с журналистами, заслуженный тренер отметила, что ее не удивила критика украинской спортсменки, поскольку она и раньше позволяла себе подобные выпады. Тарасова лишь отметила, что Баюл решила вызвать ажиотаж вокруг своего имени и напомнить о себе таким образом. "Взялась за старое", – сказала Татьяна Анатольевна в беседе с Sport24.

"Мне радостно, что теперь Баюл знает слово "плагиат", раньше она не была с такими словами знакома",

– подытожила Тарасова.

Напомним, что накануне Баюл обвинила Загитову в плагиате своего костюма. Украинская спортсменка опубликовала в своих социальных сетях фото, на котором сравнивали наряды двух фигуристок. Чемпионка 1994, которая выступала в розовом платье, заявила, что стилисты Загитовой позаимствовали идею наряда у нее. При этом высказать свое мнение интернет-пользователям Баюл не позволила, закрыв комментарии под публикацией.

Сама Загитова обвинения никак не комментировала.