Умер установивший 26 мировых рекордов чемпион по тяжелой атлетике

Спортсмену было 80 лет

Из жизни ушел олимпийский чемпион по легкой атлетика Виктор Куренцов. Спортсмен скончался на 81-году жизни. 

Причина смерти неизвестна. В память об чемпионе сегодня, 8 апреля, будет объявлена минута молчания на чемпионате Европы по тяжелой атлетике, проходящим в российской столице. 

Сейчас Федерация тяжелой атлетики России занимается организацией похорон, уточняет РИА "Новости". 

Куренцов выиграл золото на Олимпийских играх в Мехико в 1968 году. Он также не раз побеждал на международных и национальных соревнованиях: шесть раз он становился первым на чемпионатах мира, семь раз – на континентальных первенствах. 

За время карьеры тяжелоатлет установил 26 мировых рекордов и был занесен в Книгу рекордов Гиннеса. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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