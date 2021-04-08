Спортсмену было 80 лет

Из жизни ушел олимпийский чемпион по легкой атлетика Виктор Куренцов. Спортсмен скончался на 81-году жизни.

Причина смерти неизвестна. В память об чемпионе сегодня, 8 апреля, будет объявлена минута молчания на чемпионате Европы по тяжелой атлетике, проходящим в российской столице.

Сейчас Федерация тяжелой атлетики России занимается организацией похорон, уточняет РИА "Новости".

Куренцов выиграл золото на Олимпийских играх в Мехико в 1968 году. Он также не раз побеждал на международных и национальных соревнованиях: шесть раз он становился первым на чемпионатах мира, семь раз – на континентальных первенствах.

За время карьеры тяжелоатлет установил 26 мировых рекордов и был занесен в Книгу рекордов Гиннеса.