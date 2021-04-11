Как москвичи бесплатно занимаются спортом с помощью НКО

Как москвичи бесплатно занимаются спортом с помощью НКО
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Проекты некоммерческих организаций позволяют жителям столицы не тратить деньги на тренировки

Москвичи могут бесплатно заниматься спортом. Столичные некоммерческие организации проводят в парках забеги каждую неделю, учат школьников играть в гольф, английскому языку и игре в теннис.

Пробежки в парках 

В рамках движения "Паркран" с 3 апреля в столице опять можно участвовать в забегах на пять километров. Любителей бега вне зависимости от уровня подготовки и возраста ждут каждую субботу в 18 зонах отдыха. Не стоит бегать лишь тем, у кого есть признаки простуды. Основатель движения Максим Егоров обращает внимание на то, что главное в этом деле – позитив и общение. 

Выбор трасс огромный: можно пойти побегать с крутыми подъемами и спусками, по лесным тропам и асфальтированным дорожкам. Где именно проводятся забеги, можно узнать на сайте. Перед первым участием нужно зарегистрироваться на сайте parkrun.ru, чтобы получить свой штрихкод для забегов и отслеживания результатов.

Гольф для юных москвичей

Для школьников младших классов создан проект "Гольфенок – активный, здоровый, жизнерадостный ребенок". На занятиях ребята могут познакомиться с основами этого вида спорта. Цель проекта не только дать детям возможность обучиться игре в гольф, но и провести профилактику проблем избыточного веса у несовершеннолетних. Школьникам и их родителям также рассказывают о питании гольфистов, чей рацион можно применять и для детей. 

К проекту присоединились шесть школ Москвы. 22 преподавателя физкультуры обучились международной методике SNAG (Starting New At Golf) и прошли тестирование для работы с детьми. В мае среди участников проекта пройдет большой семейный турнир. Поближе познакомиться с проектом можно в соцсетях, например, "Инстаграм". 

Теннис и баскетбол на английском языке 

Спортклуб "Восток" дает возможность не только поиграть в баскетбол и теннис, но и попрактиковать английский язык. Все тренировки проходят именно на этом языке, рассказал основатель и главный тренер спортивного клуба "Восход" Даниил Давыдов, передает mos.ru.

Расписание есть на сайте клуба. 

Полина ИВАНОВА

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