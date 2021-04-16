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Недавно стало известно о том, что нападающего юниорской сборной России по хоккею Ивана Мирошниченко не пускают на чемпионат мира. Соревнования пройдут с 27 апреля по 7 мая в американском штате Техас. 17-летний юноша эмоционально отреагировал на данную новость.
Стоит отметить, что Мирошниченко имеет действующую визу. Причины запрета на въезд на территорию США Ивану никто не разъяснил. Однако спортсмен старается не унывать и не опускать рук.
"Неожиданно. Но ничего, попробуем решить этот вопрос. Честно, не знаю, есть ли шанс", – высказался хоккеист.
По словам Ивана, он узнал о запрете за три дня до отправления в Америку. Спортсмен даже не имеет предположений относительно того, почему ему не разрешают приехать в США, передает издание "Чемпионат".
"Понятно, что я не террорист. Даже представить не могу, из-за чего это. Я просто офигел – за три дня до выезда такое присылают", – сокрушается Мирошниченко.
Он добавил, что несколько лет назад уже бывал в Штатах по туристической визе. Там молодой человек нарабатывал свои спортивные навыки.
Ранее легендарный хоккеист Павел Буре объяснил свой отказ от американского гражданства. Спортсмен заявил, что последний раз он ездил в США около восьми лет назад.
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