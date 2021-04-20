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Не стало Веры Лантратовой – олимпийской чемпионки по волейболу 1968 года. Трагическую новость сообщила пресс-служба Всероссийской федерации волейбола.
Лантратова скончалась на 74 году жизни. Причины смерти не уточняются.
Всероссийская федерация волейбола выразила свои искренние соболезнования в связи с кончиной Веры Степановны, передает РИА ФАН.
Напомним, волейболистка была также заслуженным мастером спорта СССР. Будучи в составе советской сборной, Лантратова в 1967 году стала чемпионкой Европы, в 1968 году – олимпийской чемпионкой, а в 1970 году – чемпионкой мира.
Окончив спортивную карьеру, Вера Степановна устроилась на работу преподавателем физкультуры.
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