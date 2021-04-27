Спортсмен чувствует себя сносно

Александр Головин заразился коронавирусом. О диагнозе футболиста сборной России и "Монако" рассказал главный врач российской национальной команды Эдуард Безуглов.

По словам специалиста, Головин сдавал тест на ПЦР. Процедура как раз показала положительный результат. На данный момент спортсмен находится на самоизоляции, пишет официальный Телеграм-канал нашей сборной.

"Желаем Александру скорейшего выздоровления и ждем его в двадцатых числах мая в расположении национальной команды для подготовки к ЕВРО", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Александр чувствует себя нормально. Тренеры и медики сборной России поддерживают с ним связь.

По имеющимся данным, болезнь у Головина протекает бессимптомно, передает МИР24.