"Аплодисменты России": поляки устыдились за русофобскую выходку на женском ЧМ по шашкам

"Аплодисменты России": поляки устыдились за русофобскую выходку на женском ЧМ по шашкам
Фото: www.pixabay.com
Организаторы унизили россиянку-гроссмейстера прямо во время матча

Вопиющий случай произошел на игре в шашки между нашей спортсменкой Тамарой Тансыккужиной и представительницей Польши Натальей Садовской. Состязание проводилось в рамках женского Чемпионата мира, однако даже высокий статус мероприятия не остановил организаторов от хамской выходки. Прямо во время игры они сорвали имя россиянки со стола и убрали наш флаг. Простых поляков такое поведение их сограждан заставило краснеть.

Борьба за шашечную корону между двумя именитыми женщинами-гроссмейстерами длится в Варшаве уже несколько дней. До последнего момента наличие триколора на столе рядом с Тамарой и изображение нашего флага на табличке с ее именем никого не раздражало. Внезапно, что-то изменилось, и организаторы прямо в момент, когда Тансыккужина раздумывала над следующим ходом, бесцеремонно оторвали табличку и изъяли флаг.

Впоследствии бывший глава Европейской федерации шашек Яцек Павлицкий пояснил этот дерзкий поступок распоряжением от имени экс-руководителя польского Минспорта Витольда Баньки. Мол, последний объявил, что, если флаг не уберут, FMJD (Всемирную организацию шашек) исключат из WADA за нарушение наложенных этим ведомством санкций на Россию, пишет издание "Inoprosport".

Впрочем, обычных поляков такое поведение возмутило.

"Россиянка должна победить. Аплодисменты России", "Мне стыдно за Польшу и за Витольда Баньку", – пишут пользователи Сети.

Некоторые из них даже указали, что скандальный поступок говорит о "моральной ущербности" совершивших такое.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

гость
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Ненависть-месть труса за испытываемый многовековой жесткий трехсторонний <цензура>!
Трусливые пшеки
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Ненависть - месть труса за испытанный страх.
Sandro
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<цензура>. И этим всё сказано.
Гость 239892
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Гость218753
М-да это позор. И мы такое допускаем? Хотя если вспомнить про Олимпиаду куда наши атлеты готовы на коленях ползти то такое отношение не удивительно.
так позор не русским а полякам, вернее конкретным заказным лицам, цивилизованные европейцы такого себе не позволяют.Это дичь характерная для псевдо-хочубыть европейцев.Спорт есть спорт. Кстати про то что спортсмены ползают где то на коленях нет информации, это всего лишь взгяд с собственной колоколенки. На олимпиаду стремятся все проф. спортсмены
Гость 98474639
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<последний объявил, что, если флаг не уберут, FMJD (Всемирную организацию шашек) исключат из WADA>
Вот это настоящий демократический расклад !
Гость218753
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М-да это позор. И мы такое допускаем? Хотя если вспомнить про Олимпиаду куда наши атлеты готовы на коленях ползти то такое отношение не удивительно.
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