Организаторы унизили россиянку-гроссмейстера прямо во время матча

Вопиющий случай произошел на игре в шашки между нашей спортсменкой Тамарой Тансыккужиной и представительницей Польши Натальей Садовской. Состязание проводилось в рамках женского Чемпионата мира, однако даже высокий статус мероприятия не остановил организаторов от хамской выходки. Прямо во время игры они сорвали имя россиянки со стола и убрали наш флаг. Простых поляков такое поведение их сограждан заставило краснеть.

Борьба за шашечную корону между двумя именитыми женщинами-гроссмейстерами длится в Варшаве уже несколько дней. До последнего момента наличие триколора на столе рядом с Тамарой и изображение нашего флага на табличке с ее именем никого не раздражало. Внезапно, что-то изменилось, и организаторы прямо в момент, когда Тансыккужина раздумывала над следующим ходом, бесцеремонно оторвали табличку и изъяли флаг.

Впоследствии бывший глава Европейской федерации шашек Яцек Павлицкий пояснил этот дерзкий поступок распоряжением от имени экс-руководителя польского Минспорта Витольда Баньки. Мол, последний объявил, что, если флаг не уберут, FMJD (Всемирную организацию шашек) исключат из WADA за нарушение наложенных этим ведомством санкций на Россию, пишет издание "Inoprosport".

Впрочем, обычных поляков такое поведение возмутило.

"Россиянка должна победить. Аплодисменты России", "Мне стыдно за Польшу и за Витольда Баньку", – пишут пользователи Сети.

Некоторые из них даже указали, что скандальный поступок говорит о "моральной ущербности" совершивших такое.