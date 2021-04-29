Команда Putin Team поддержала гроссмейстера по шашкам Тансыккужину

Команда Putin Team поддержала гроссмейстера по шашкам Тансыккужину
Кадр youtube.com
Произошедший в Польше унизительный инцидент не помешал российской спортсменке выиграть раунд

Тамару Тансыккужину встретят на родине как героя. В этом убежден чемпион мира по биатлону Антон Шипулин. Накануне российскую спортсменку публично унизили в Польше, прямо во время турнира за звание чемпиона мира по шашкам.

Антон Шипулин отметил, что лично бывал в ситуациях, когда за рубежом вводились санкции против российского спорта, гимна, флага. Спортсменам в таких ситуациях бывает очень тяжело. Они осознают, что спорт сегодня – это часть большой политики, и ряд западных стран, WADA, МОК стремятся через него навредить России, подавить ее.

"Но они, видимо, плохо знают наш характер: чем больше нас пытаются унизить, тем крепче страна может сплотиться, а иногда и дать отпор",

приводит Sports.ru слова прославленного биатлониста. Он сообщил, что команда Putin Team уже приехала в отель к Тамаре Тансыккужиной, чтобы ее поддержать, и пожелал спортсменке как можно скорее морально восстановиться.

"Тамару Михайловну на родине мы встретим как героя", – заявил Шипулин.

Инцидент произошел 27 апреля в ходе пятого раунда финального матча чемпионата мира по шашкам. Прямо во время игры бывший глава Европейской федерации шашек Яцек Павлицкий подкрался и сорвал со стола наклейку с именем Тансыккужиной и российским триколором, а потом унес и российский флаг со стола.

Президент Федерации шашек Польши Дамиан Решка позже извинился за случившееся, а соперница Тансыккужиной полячка Наталья Садовская в знак солидарности тоже сняла со стола флаг своей страны.

Инцидент, кстати, не сбил боевой настрой российской спортсменки – этот раунд она выиграла со счетом 12:0, по общему количеству очков пока лидирует Садовская.

Николай ВИКТОРОВ

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