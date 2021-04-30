Зарплата в 10 тысяч рублей довела российскую биатлонистку до слез

Зарплата в 10 тысяч рублей довела российскую биатлонистку до слез
Маргарита Васильева. Фото: Alexander Shemetov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ранее прошедшая дисквалификацию спортсменка задумалась над тем, вернуться ли ей на лыжню или пойти работать

Низкая зарплата заставила расплакаться российскую биатлонистку Маргариту Васильеву. Свои слезы спортсменка представила на суд общественности в "Инстаграм.

Стреляющая лыжница объявила, что не может стерпеть ситуацию с такой оплатой ее атлетического труда.

"Когда узнала, что твоя зарплата составляет 10 тыс. рублей. Может, пойти работать, а как же результат? А может кредит взять, чтобы выйти из этой ситуации?" – задумалась Васильева.

В сентябре 2019 г. спортсменка получила дисквалификацию сроком на 18 месяцев за нарушение антидопинговых правил Международного союза биатлонистов (IBU). Наказана биатлонистка была в связи с систематическим пропуском допинг-тестирования.

Отлучение от большого спорта у Васильевой закончилось в марте нынешнего года. Как сообщал "Спорт-экспресс", она продолжала самостоятельно тренироваться с прицелом вернуться в состав национальной сборной. По данным издания, биатлонистка проводила тренировки не за счет государства.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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