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Низкая зарплата заставила расплакаться российскую биатлонистку Маргариту Васильеву. Свои слезы спортсменка представила на суд общественности в "Инстаграм.
Стреляющая лыжница объявила, что не может стерпеть ситуацию с такой оплатой ее атлетического труда.
"Когда узнала, что твоя зарплата составляет 10 тыс. рублей. Может, пойти работать, а как же результат? А может кредит взять, чтобы выйти из этой ситуации?" – задумалась Васильева.
В сентябре 2019 г. спортсменка получила дисквалификацию сроком на 18 месяцев за нарушение антидопинговых правил Международного союза биатлонистов (IBU). Наказана биатлонистка была в связи с систематическим пропуском допинг-тестирования.
Отлучение от большого спорта у Васильевой закончилось в марте нынешнего года. Как сообщал "Спорт-экспресс", она продолжала самостоятельно тренироваться с прицелом вернуться в состав национальной сборной. По данным издания, биатлонистка проводила тренировки не за счет государства.
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