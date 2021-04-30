Ранее прошедшая дисквалификацию спортсменка задумалась над тем, вернуться ли ей на лыжню или пойти работать

Низкая зарплата заставила расплакаться российскую биатлонистку Маргариту Васильеву. Свои слезы спортсменка представила на суд общественности в "Инстаграм.

Стреляющая лыжница объявила, что не может стерпеть ситуацию с такой оплатой ее атлетического труда.

"Когда узнала, что твоя зарплата составляет 10 тыс. рублей. Может, пойти работать, а как же результат? А может кредит взять, чтобы выйти из этой ситуации?" – задумалась Васильева.

В сентябре 2019 г. спортсменка получила дисквалификацию сроком на 18 месяцев за нарушение антидопинговых правил Международного союза биатлонистов (IBU). Наказана биатлонистка была в связи с систематическим пропуском допинг-тестирования.

Отлучение от большого спорта у Васильевой закончилось в марте нынешнего года. Как сообщал "Спорт-экспресс", она продолжала самостоятельно тренироваться с прицелом вернуться в состав национальной сборной. По данным издания, биатлонистка проводила тренировки не за счет государства.

