Умер известный спортивный комментатор

Умер известный спортивный комментатор
Фото: pixabay.com
Журналисту было 63 года

На 64-м году жизни в Санкт-Петербурге скончался спортивный комментатор Леонид Генусов. 

Причиной смерти стала остановка сердца. Как сообщил сын журналиста, ничего не предвещало беды: Генусов чувствовал себя хорошо, никаких жалоб на самочувствие у него не было. 

Время и место прощания со спортивным комментатором будут названы позже, сообщает телеканал "78". 

Леонид Борисович родился в северной столице в 1958 году. С 1999 года был руководителем пресс-службы "Зенита", а затем занял должность международного отдела. Вел телепередачи "Футбол – Pro&Contra", "Воскресный вечер", "Футбольные истории". Большую известность он получил благодаря передаче "Зенит-XXI". В официальном "Твиттере" "Зенита" отметили, что эту передачу в 90-х и начале нулевых смотрел каждый болельщик футбольного клуба. 

Также снял фильм "Зенит-95. Точка отсчета", написал сценарий к киноленте "Вся жизнь в перчатках". В последние годы он был ведущим телеканала "78". Также он тренировал ФК "Город". 

Футбольный клуб и руководство телеканала выразили соболезнования семье Леонида Генусова. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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