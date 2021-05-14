Загитову и Медведеву не взяли в сборную РФ на новый олимпийский сезон

Загитову и Медведеву не взяли в сборную РФ на новый олимпийский сезон
Алина Загитова и Евгения Медведева. Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/www.globallookpress.com
Исполнительный комитет уже огласил свое решение

Победительница Олимпийских игр 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова, а также двукратная чемпионка Евгения Медведева не попали в состав российской сборной в предстоящий сезон. Об этом сообщили накануне в исполнительном комитете Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Известно, что Алина решила временно отказаться от профессиональной карьеры еще два года назад. С тех пор звезда на регулярной основе принимает участие в телевизионных шоу и даже выступает ведущей телепроекта "Ледниковый период", передает телеканал "360".

Медведева же приняла участие в контрольном прокате отечественной сборной еще в прошедшем сезоне, однако позднее восстанавливалась из-за травмирования спины и коронавирусной инфекции, передает РИА "Новости".

Исполком уже огласил список спортсменов, которые будут представлять страну в сезоне 21\22: в основной состав женской команды вошли Валиева с Трусовой, Туктамышева, Хромых, а также Щербакова. В резерв включили Косторную и Нугуманову. 

Известно, что пока что исполком не сформировал полный перечень у спортивных пар и танцев.

Как пишет "Российская газета", предстоящий сезон начнется с юниорского Гран-при в Куршевеле – соревнования пройдут уже в конца августа. "Взрослый" состав приступит к состязаниям в Соединенных Штатах через два месяца, в октябре. Финал же состоится в японской Осаке в конце года, после чего российским спортсменам предстоит выступить в Петербурге – но уже в отечественном чемпионате.

Ранее украинская фигуристка Оксана Баюл обвинила Загитову в плагиате из-за похожего спортивного костюма. Сходство обнаружили на ОИ-2018 года, в котором Баюл заняла лишь восьмое место.


Егор МАЛКОВ

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