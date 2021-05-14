Португалию лишили возможности организовать матч

Стамбул примет финал Лиги чемпионов-2023. Об этом стало известно сегодня, 14 мая.

До этого сообщалось, что финальный матч должен состояться в Порту. Позднее решение приняли в пользу столицы государства, по итогам переговоров Федерации футбола страны с УЕФА.

По информации агентства Anadolu, местные власти приурочат спортивное мероприятие к столетию со дня основания Турецкой Республики.

Как отмечает источник, турецкие власти договорились также о проведении в Стамбуле Суперкубка УЕФА – он пройдет в августе 2021 года.



