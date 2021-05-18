Объявлены результаты первого этапа российской серии кольцевых гонок в Смоленске

Открытие сезона Российской серии кольцевых гонок (СМП РСКГ) на Смоленском кольце для команды B-Tuning Pro Racing Team было насыщенно событиями. Андрей Севастьянов в одиночку отстаивал честь коллектива, отлично проведя субботнюю квалификацию, лишь немного уступив времени поула. Менее 0,1 секунды отделило его от первой позиции на старте, но при невероятно плотных результатах соперников он расположился лишь на втором ряду. С другой стороны, уже за день до гонок стало ясно: по темпу Андрей не уступал никому из соперников и был готов к борьбе за победу.

Старт первой гонки получился хорошим. Белый Volkswagen пилота B-Tuning на первых же метрах поравнялся с лидерами, но резкий маневр одного из соперников спровоцировал цепочку столкновений, и Андрею пришлось приподнять ногу с педали, чтобы не оказаться в траве на первом же повороте. А дальше, вместо того чтобы создавать отрыв, пришлось бороться за позиции.

"В борьбе меня загнали за пределы трассы. Деваться там было больше некуда, и, пропрыгав там как на кроссовом мотоцикле, я просто сломал рычаги подвески. Машина перестала управляться, и мне пришлось сойти. Повезло, что не доехал до стены, иначе второй гонки для меня могло и не быть. Спасибо ребятам, которые быстро восстановили автомобиль и поменяли поврежденные узлы до начала следующей гонки", – рассказал после финиша Андрей Севастьянов.

После схода в первом заезде второй пришлось начинать с хвоста решетки Туринг-Лайт и прорываться наверх. "Вторая гонка по большей части прошла неплохо. Я прорвался до четвертого места и долго удерживал его. У нас было два рестарта, и оба из них я хорошо взял, но по мотору мои ближайшие конкуренты ехали чуть бодрее. Все то преимущество, которое мне удавалось набрать в поворотах, к концу длинных прямых терялось. Финишировал на шестой позиции – в целом не так плохо, при том что я старался все-таки ехать корректно, не ввязываясь в контактную борьбу и не выдавливая другие машины за пределы трассы", – отметил гонщик.

Подводя итоги первого этапа сезона-2021, можно смело говорить о том, что Андрей Севастьянов показал себя одним из претендентов на призовые места, но перед следующим уикендом нужно будет немного поработать с машиной. "Прежде всего, придется устранить некоторые повреждения, которые автомобиль получил во время, прямо скажем, агрессивной борьбы. Есть над чем подумать и в плане мотора. Будем стараться найти еще пару лошадиных сил, чтобы увереннее чувствовать себя на прямых, и уже тогда поедем собирать кубки", – пообещал он

Второй этап СМП РСКГ состоится 19 – 20 июня на трассе Нижегородское кольцо, где Андрей Севастьянов вновь сразится за призы чемпионата России.

Итоги первого этапа СМП РСКГ:

Туринг:

Кирилл Ладыгин Михаил Митяев

3. Андрей Масленников.

Туринг-Лайт:

Роман Голиков Андрей Радошнов Леонид Панфилов Андрей Севастьянов.

Суперпродакшн:



Дмитрий Лебедев Вадим Антипов Владимир Шешенин.

S1600:

Егор Санин Рустам Фатхутдинов Василий Владыкин.

S1600 Юниор:

Артемий Першин Артем Антонов Тимофей Буянов.

GT4:

Денис Ременяко Антон Немкин Марат Хайров

Спортпрототип CN: