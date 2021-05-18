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Российский спортсмен, пловец Климент Колесников одержал победу в дистанции на 50 метров на спине, установив мировой рекорд на чемпионате Европы, который прошел в Будапеште.
Так, по итогам соревнований, которые состоялись 17 мая, россиянин одержал первое место, установив рекорд в 23,9 секунды. Днем позднее Колесников превзошел собственный результат, проплыв 50 метров за 23,8 сек.
Таким образом, отмечает РИА "Новости", спортсмен побил собственный мировой рекорд.
Российская сборная занимает лидирующую позицию в медальном зачете чемпионата Европы по водным видам спорта. На счету российских пловцов уже 14 золотых медалей.
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