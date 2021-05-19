Собянин опроверг сообщения о переезде "Локомотива" в "Лужники"

Собянин опроверг сообщения о переезде "Локомотива" в "Лужники"
Фото: Сергей Киселев /АГН Москва
Мэр Москвы успокоил болельщиков

Информация о том, что столичный футбольный клуб "Локомотив" меняет "прописку", а стадион "РЖД Арена" будет снесен, не соответствует действительности. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он обратил внимание на появившиеся накануне сообщения в прессе и поспешил успокоить болельщиков и москвичей в целом.

"Увидел информацию о переезде "Локомотива" и застройке "РЖД Арены" жильем. Честно говоря, бред какой-то",

отметил Собянин в своем блоге. Он напомнил, что в столице в последнее время уделяется много внимания спортивным объектам, строятся новые стадионы, реконструируются старые. В соответствии с этим и "РЖД Арена" вместе с окружающим его спортивным кластером "должны развиваться, а не сноситься", подчеркнул мэр.

По словам Собянина, в планах городского развития не предусмотрено никакого жилого строительства вокруг вокзала Восточный. Более того, новый транспортно-пересадочный узел сделает маршрут до стадиона более удобным, что увеличит популярность "РЖД Арены" у болельщиков.

О том, что "Локомотив" переезжает в "Лужники", а стадион в Черкизове могут пустить под снос, в среду, 19 мая, написал "Коммерсант" со ссылкой на разные источники.

Николай ВИКТОРОВ

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