Немецкий футболист Безушков готовится к переезду в Россию

Спортсмену пророчат большое будущее в РПЛ

Немецкий полузащитник Макс Безушков, выступающий в "Ян Регенсбург", уже этим летом получит паспорт РФ. Об этом сообщил агент футболиста Инго Хаспель.

23-летний спортсмен является гражданином ФРГ с российскими корнями. Безушков – воспитанник "Штутгарта", и уже выступает в бундеслиге, передает МИР24.

Спортсменом заинтересовались в РПЛ. Хаспель заявил, что уже летом Макс получит паспорт РФ, отмечает РИА "Новости" – Безушков нацелен на карьеру в российском футболе. Сам агент считает, что его подопечный добьется в России больших высот.


Егор МАЛКОВ

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