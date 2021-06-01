Страна не желает принимать наших сограждан

Вскоре в датской столице пройдут футбольные матчи европейского чемпионата. Многие российские болельщики хотели бы побывать на состязаниях, однако копенгагенская администрация отказалась предоставлять им такую возможность.



Все дело в том, что в европейском государстве опасаются обострения эпидемиологической ситуации из-за коронавируса. Европейцы до сих пор не признают наши вакцины от COVID-19, а значит даже прививка не позволит россиянам попасть в Данию, пишет издание "Экспресс-газета".

При этом наш футбольный союз (РФС) такое положение дел весьма обеспокоило. Организация уже отправила главе УЕФА Мартину Каллену обращение с просьбой вмешаться в ситуацию и найти компромиссный вариант, при котором российские болельщики все же смогут попасть на матчи чемпионата. Примечательно, что некоторые россияне уже обзавелись билетами, а значит могут потерять потраченные деньги, передает RT.