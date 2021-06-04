Игроки отдали победу канадцам

3 июня состоялся хоккейный матч между сборной России и Канады в рамках чемпионата мира по этому виду спорта. Россияне уступили противникам со счетом 1:2 и вылетели в четвертьфинале. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что почувствовал российский лидер после обидного проигрыша нашей сборной.



Как подчеркнул высокопоставленный сотрудник администрации президента, разгром наших хоккеистов стал весьма печальным событием для всех жителей России. Безусловно, наш главнокомандующий Владимир Путин тоже не испытал позитивных чувств, узнав, что российской сборной не будет даже в полуфинале, пишет РИА "Новости".

"Расстроился вместе с нами. Мы все расстроились", – сообщил сотрудник администрации главы страны.

Напомним, после злосчастной шайбы, забитой в наши ворота во время овертайма, Россия лишилась возможности продолжать участие в чемпионате по хоккею. Видеоролик с роковым эпизодом четвертьфинала публикуют авторы телеграм-канала "Пул №3".

В итоге страна заняла пятое место. Теперь вышедшие в полуфинал канадцы сразятся с американцами. Важное для спортивной сферы мероприятие проходит в столице Латвии, Риге.