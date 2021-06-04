Проигрыш российских хоккеистов на ЧМ расстроил Путина

Проигрыш российских хоккеистов на ЧМ расстроил Путина
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Игроки отдали победу канадцам

3 июня состоялся хоккейный матч между сборной России и Канады в рамках чемпионата мира по этому виду спорта. Россияне уступили противникам со счетом 1:2 и вылетели в четвертьфинале. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что почувствовал российский лидер после обидного проигрыша нашей сборной.

Как подчеркнул высокопоставленный сотрудник администрации президента, разгром наших хоккеистов стал весьма печальным событием для всех жителей России. Безусловно, наш главнокомандующий Владимир Путин тоже не испытал позитивных чувств, узнав, что российской сборной не будет даже в полуфинале, пишет РИА "Новости".

"Расстроился вместе с нами. Мы все расстроились", – сообщил сотрудник администрации главы страны.

Напомним, после злосчастной шайбы, забитой в наши ворота во время овертайма, Россия лишилась возможности продолжать участие в чемпионате по хоккею. Видеоролик с роковым эпизодом четвертьфинала публикуют авторы телеграм-канала "Пул №3".

В итоге страна заняла пятое место. Теперь вышедшие в полуфинал канадцы сразятся с американцами. Важное для спортивной сферы мероприятие проходит в столице Латвии, Риге.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость244140
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Гость249618
многие сми пишут что сборная Канады откровенно слабая команда зато наша сборная чисто дворовая команда
ТАРАСОВА нет, а остальные в НХЛ рванули, как пробка из под шампанского.
Гость244140
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Гость249618
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многие сми пишут что сборная Канады откровенно слабая команда зато наша сборная чисто дворовая команда
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