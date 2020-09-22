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Некоторым российским туристам пришлось отказаться от запланированных поездок на Мальдивы до Нового года. Компаниям приходится отменять часть рейсов из-за превышения указанных квот. Об этом рассказали в Ассоциации туроператоров России.
Первые после снятия ограничений рейсы на Мальдивы запустили 10 сентября. По правилам, на острова могли летать лишь два самолета в неделю, но на самом деле их оказалось намного больше.
Теперь же превышающие квоту полеты снова отменяют. Таким образом, многим туристам просто не хватит мест в самолете. В связи с этим некоторые перевозчики предложили вернуть деньги за билеты или перенести поездку на более поздний срок, говорится на сайте АТОР.
В начале сентября Россия открыла границы еще с тремя странами, а на днях возобновилось авиасообщение с Белоруссией.
В Белоруссии рассчитывают, что обсуждать цены на поставки им приходится в последний раз
Эксперт отметил, что ограничения из-за давно построенного объекта лишены логики