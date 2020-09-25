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Греция открыла свои двери для российских туристов и предложила нашей стране восстановить авиасообщение. В Москве же хотят запустить рейсы уже с 1 октября.
Авиационные власти двух государств обсуждают этот вопрос, рассказали в греческом посольстве, пишет РИА "Новости".
Россия закрыла границы 27 марта из-за пандемии коронавируса. В августе россиянам разрешили ездить в Турцию, Великобританию и Танзанию. Позже Россия расширила список стран.
По информации телеканала "360", ожидается, что россияне активно будут интересоваться путешествиями в эту страну.
Два бойца ВСУ что-то не поделили во время несения караула
Эксперт отметил, что ограничения из-за давно построенного объекта лишены логики