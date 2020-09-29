Сплошная грязь и хамство: россиянка ужаснулась отдыху в Крыму

Сплошная грязь и хамство: россиянка ужаснулась отдыху в Крыму
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
По словам путешественницы, повара накладывают еду руками

В этом году многие российские туристы полетели отдыхать на отечественные курорты, потому что из-за пандемии коронавируса власти решили закрыть границу. По мнению некоторых путешественников, российский отдых значительно отличается от заграничного. И не в лучшую сторону. Россиянка поделилась своими впечатлениями от отдыха в Крыму. 

Девушка провела свой отпуск в одном из санаториев Ялты. Она призналась, что из-за отсутствия ремонта и хамского поведения персонала, у нее создалось впечатление, что она попала во времена Советского союза. 

Профессиональные навыки сотрудников санатория тоже оставляют желать лучшего. 

"Повара недовольные жизнью, накладывают еду руками, забирают остатки себе домой", – передает слова туристки "Рамблер". 

Отдыхающую также возмутило, что однажды на ресепшне ей сделали замечание после того, как она вернулась в свой номер в 4 утра. Девушка заявила, что больше никогда не вернется в Крым и посоветовала читателям хорошенько подумать, прежде чем бронировать отель. "Вся Ялта – сплошная грязь, мусор и хамство", – подытожила туристка. 

К слову, жители полуострова тоже не в восторге от наплыва туристов. Недавно жители Крыма пожаловались на приезжих россиян, назвав их неучами и мажорами. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Владимир Маклов
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Не надо говорить за весь Крым. Везде есть санатории, отели с хорошим и плохим качеством обслуживания. Я 5 раз за свою жизнь отдыхал в Крыму и с такими вещами ни разу не сталкивался. А хамы есть везде, как среди местных жителей, так и среди отдыхающих.
Виктор
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Тут вопрос не простой, пишу из Крыма, в принципе отчет такой, люди реально бывают очень не приветливые, но далеко не все. Такое впечатление, что местное население устало от этого сезона. Проблем с размещением у меня нет, в данном случае люди приветливые и отзывчивые. И с питанием и перемещением все ровно. Грязь и мусор бывают, но это практически как везде, а я довольно много поездил по стране. Так что не пугайтесь ехать, просто по всякому в жизни бывает. А если и есть в Крыму то кто думал, что в России все проблемы решены и все будет тип топ после 2014, то надо понимать, чудес нет.
Павел Титов
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Вот и Крым наш ? Так зачем он нам ? Если нас так не любят в Крыму ? Собирался следующим летом в Ялту ...
Андрей Агеев
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И сколько же лет этой девушке, если она помнит Советский Союз? Хорошая девушка, загорать и купаться до 4-<цензура> утра! Бедная Ялта, храни её от таких туристок.
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