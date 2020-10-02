Туристы бегут из Турции из-за новых ограничений по COVID-19

Туристы бегут из Турции из-за новых ограничений по COVID-19
Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/www.globallookpress.com
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Британия сажает всех вернувшихся жителей на карантин

Британские туристы массово вылетают из Турции из-за новых ограничений по коронавирусу, принятых в королевстве. Накануне Лондон внес страну в "красный список" COVID-19.

Как отмечает источник, те граждане, которые вернутся из Турции после 3 октября, обязаны соблюдать двухнедельную самоизоляцию.

Британцы принялись обращаться в туристические фирмы, требуя обмен билетов для раннего вылета. Также появились многочисленные публикации в соцсетях с соответствующими призывами – люди пытаются разобраться в текущей ситуации и не знают, как им поступать.

Thomas Cook, одно из ведущих турагентств Британии, прекратило продажу туров не только в Турцию, но и в Польшу – восточноевропейская страна также пополнила английский "карантинный список". С 3 октября после 04:00 действует новое правило – отдыхающие на Карибах, в Турции или Польше должны соблюдать карантин.

В компании заявили, что связываются с клиентами, которые отправятся в Турцию в ближайшие две недели.

"Мы хотим узнать, не желают ли они перенести свой отпуск в другое место или на более поздний срок. Мы также связываемся со всеми клиентами, которые в настоящее время отдыхают в Турции, чтобы помочь им в сложившейся ситуации" – приводит Daily Mail заявление представителя турагентства.

Не так давно Турция возобновила авиасообщение с Россией. Хлынувшие из РФ туристы столкнулись с массовыми ограничениями из-за действующих правил во время пандемии.



Егор МАЛКОВ

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