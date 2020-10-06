Пожилые отдыхающие заполонили курорт

В Сочи небывалый наплыв туристов. Большинство из них – пенсионеры, отметили в Ассоциации туроператоров России.

Местный аэропорт едва успевает принимать гостей. В гостиницах полный аншлаг, свободных номеров нет до конца второй декады октября, рассказал АТОР гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин.

"Отели полны отдыхающих. Сейчас в основном это туристы 55+",

– сообщил он. И добавил, что позже хозяева отелей ждут и других отдыхающих, в том числе семьи с детьми, передает его слова АТОР.

Такой непривычно высокий для октября спрос на курорты некогда олимпийской столицы связан с тем, что некоторые из-за коронавирусного карантина не успели это сделать летом. Также во втором осеннем месяце отдых в Сочи дешевеет. Кроме того, погода на побережье, как и температура воды в Черном море, сейчас очень теплая, пояснил эксперт Ассоциации туроператоров России.

И в следующие две недели, а то и дольше, будет так же хорошо. Воздух прогреется до +25 °C в тени, на небе солнечно, почти без облаков, дождей не ожидается.

Ранее сообщалось, что россияне массово перебираются в Сочи. Переехать жить к морю их вынудили ограничения из-за коронавируса.