Женщина призналась, что повелась на уловку

Отдохнувшая в Египте россиянка рассказала, что столкнулась лицом к лицу с мошенниками. Туристку не раз пытались развести на деньги.

Вместе со своей семьей женщина отправилась на экскурсию к пирамидам. Там-то ее и поджидал неприятный сюрприз.

На своем канале в "Яндекс Дзен" туристка сообщила, что в какой-то момент к ним подошел дружелюбный на вид молодой человек. Он признался, что обожает Россию, и поэтому хочет сделать скромный подарок – платок на голову.

"Не взять очень сложно, так как МХАТ на очень высоком уровне" – поделилась блогер.

Не успела россиянка опомниться, как молодой человек убежал, оставив платок. Однако спустя некоторое время он вернулся и начал просить хоть немного денег за подарок.

Женщина отметила, что мошенники подходили к ней около четырех раз. И все работали по одной и той же схеме, ловя зазевавшихся иностранцев.

Также россиянка рассказала, как развивается туризм в условиях пандемии COVID-19. Она отметила, что на данный момент туристов в Египте достаточно мало. Однако, в этом есть свой минус – вы становитесь мишенью для торговцев, фотографов и прочих работников, изголодавшихся по деньгам.

Что касается соблюдения мер безопасности, то об этом, по ее словам, не может быть и речи. Никто не соблюдает социальную дистанцию и не носит маски.