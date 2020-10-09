Россияне массово отказываются от отдыха в Крыму

Эксперты считают, что подобный спрос на отпуск на полуострове вряд ли повторится

С наступлением холодов ситуация с коронавирусом в России становится хуже. И если летом крымские пляжи были переполнены отдыхающими, то теперь туристический поток резко снизился. После открытия Турции и в связи с тем, что пандемия вновь "разбушевалась", россияне все чаще отказываются отдыхать на Крымский полуостров.

Сейчас туристы стали реже бронировать туры, пишет Rata news. Пока ситуация более менее стабильная, на ближайшие две недели многие отели уже забронированы, но работники туристического бизнеса понимают, что в том случае, если пандемия стихнет и границы снова откроют, тогда похожего потока туристов в следующем году можно не ждать.

Но за это лето спрос на Крым увеличился во много раз.

"В июле полуостров вырос на 56% по сравнению с тем же периодом прошлого года, а Ялта – на 80%! Условно говоря, если бы Крым был резиновым, он побил бы все мыслимые рекорды", – рассказал директор компании "Дельфин".

К слову, далеко не все туристы остались довольны отдыхом на российском курорте. Недавно туристка рассказала про ужасные условия отдыха в санатории Ялты и пожаловалась на хамство персонала.