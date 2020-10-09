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Росавиация разрешила россиянам улетать за границу еще из четырех городов. Список пополнили аэропорты в Самаре, Владивостоке, Грозном и Красноярске.
Об этом пишет РИА "Новости".
Россия закрыла границы в конце марта из-за пандемии коронавируса. В августе жители страны смогли начать летать в Турцию, Великобританию и Танзанию. Позже РФ запустила авиасообщение еще с несколькими государствами. Однако вылететь можно было только из нескольких городов.
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