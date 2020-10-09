В России еще четыре города смогут совершать международные полеты

Теперь улететь будет проще

Росавиация разрешила россиянам улетать за границу еще из четырех городов. Список пополнили аэропорты в Самаре, Владивостоке, Грозном и Красноярске.

Об этом пишет РИА "Новости". 

Россия закрыла границы в конце марта из-за пандемии коронавируса. В августе жители страны смогли начать летать в Турцию, Великобританию и Танзанию. Позже РФ запустила авиасообщение еще с несколькими государствами. Однако вылететь можно было только из нескольких городов. 

Полина ИВАНОВА

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