В республике надеются на сохранение туристического "бума" до начала зимы

Власти Крыма зафиксировали рекордный спрос на туристический отдых на полуострове в осенний период. В текущем месяце загрузка в отдельных курортах составила минимум 90 процентов. Соответствующее заявление сделал глава Минкурортов и туризма Крыма Вадим Волченко.

По словам министра, за предыдущий месяц в Крыму смогли отдохнуть более 1 млн туристов. Это больше на 40 процентов прошлогоднего показателя за аналогичный период. Власти ожидают, что октябрь также покажет соответствующий спрос, так как в некоторых местах загрузка достигает практически стопроцентного максимума.

Глава регионального ведомства отметил, что довольно хорошие шансы остаются на следующие два месяца – в Крыму развиты лечебные и оздоровительные санатории, где многие россияне восстанавливаются после респираторных заболеваний, что весьма актуально в условиях COVID-19. Таким образом, отдых на полуострове не только дает шансы на продление спроса, но и заставляет местную администрацию взять на себя ответственность за безопасное состояние гостей и местных жителей, сообщает РИА "Новости".

Ранее эксперт в туристической сфере Сергей Ромашкин заявил, что спрос на отдых в Крыму продолжает расти, несмотря на возобновление авиасообщения с рядом стран после пандемии. В среднем цены на проживание на полуострове вырастут на несколько процентов.