Россия возобновляет авиасообщение с рядом стран

География полетов расширяется

Стало известно о том, что с первого ноября россияне смогут отправиться в Сербию, Кубу и Японию. Авиасообщение с этими странами будет возобновлено.

Информация появилась в Телеграм-канале РИА "Новости".

Напомним, в конце марта Россия закрыла границы из-за пандемии COVID-19. Спустя несколько месяцев, в августе, жителям страны дали разрешение летать в Танзанию, Великобританию и Турцию. Позже авиасообщение восстановилось и с некоторыми другими государствами.

О том, что Россия готовится открыть авиасообщение накануне сообщал портал URA.RU

Ранее появилась информация, что Росавиация разрешила россиянам улетать за границу еще из четырех городов. В список вошли аэропорты, находящиеся в Самаре, Владивостоке, Грозном и Красноярске.

Анастасия ГОРЮНОВА

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