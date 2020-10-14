География полетов расширяется

Стало известно о том, что с первого ноября россияне смогут отправиться в Сербию, Кубу и Японию. Авиасообщение с этими странами будет возобновлено.

Информация появилась в Телеграм-канале РИА "Новости".

Напомним, в конце марта Россия закрыла границы из-за пандемии COVID-19. Спустя несколько месяцев, в августе, жителям страны дали разрешение летать в Танзанию, Великобританию и Турцию. Позже авиасообщение восстановилось и с некоторыми другими государствами.

О том, что Россия готовится открыть авиасообщение накануне сообщал портал URA.RU.

Ранее появилась информация, что Росавиация разрешила россиянам улетать за границу еще из четырех городов. В список вошли аэропорты, находящиеся в Самаре, Владивостоке, Грозном и Красноярске.