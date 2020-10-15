Возврат денег за путешествия по России возобновили

Купить путевку на льготных условиях можно до 5 декабря

В России стартовал второй этап туристического кешбэка. С 15 октября за поездки внутри страны снова будут возвращать 20% стоимости туров или проживания в гостинице.

Принять участие в акции можно до 5 декабря, а организовать поездку – до 10 января, таким образом получив скидку на новогодние праздники. Подробнее об условиях пишет РИА "Новости".

На этот раз получить кешбэк можно и при поездке на две ночи – раньше минимальный срок составлял четыре. Однако ограничения все же есть. Больше 20 тыс. руб. россияне получить не смогут – это максимальная сумма, передает "Пятый канал".

Напомним, что программа компенсации появилась летом этого года для поддержки внутреннего туризма. Ранее выплаты не превышали 15 тыс. рублей.

Карина СИРАЗОВА

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