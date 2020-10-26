Своими наблюдениями поделился российский путешественник

В период коронавирусной пандемии Турция стала настоящим спасением для тех, кто все же не мог отказать себе в удовольствии провести отпуск-2020 за границей. Хотя теплый сезон в этой стране подходит к концу, даже в ноябре здесь можно неплохо отдохнуть. В этом уверен российский путешественник, решивший поделиться своими наблюдениями в интернете.

Так, турист отметил, что в последний месяц осени у гостей страны еще будет возможность искупаться в море. В этом году теплая погода решила задержаться на турецких курортах, так что пляжный отдых в преддверии зимы будет вполне возможен. При этом по вечерам становится достаточно прохладно – без кофты и плотных брюк не обойтись.

Кроме того, отпуск в последний осенний месяц можно посвятить расслабляющим процедурам в спа, а также посещению хаммама или сауны.

При этом нужно учитывать, что ближе к зиме отели сокращают число шезлонгов. Также закрывается ряд баров и ресторанов, сужается выбор объектов размещения. Поэтому ноябрьский отдых лучше планировать заранее, чтобы успеть забронировать достойное для отпуска место, предупреждает автор канала "PROТурцию" на "Яндекс.Дзен".

Ранее стало известно, как отели Турции экономят на россиянах. Оплаченная система "все включено" не исключает дополнительных расходов в гостинице.

