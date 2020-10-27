Отдых станет дороже: названы новые правила въезда в Египет

Отдых станет дороже: названы новые правила въезда в Египет
Фото: Rainer F. Steussloff/Intro/www.globallookpress.com
продолжениеВрачи обнаружили неуязвимость некоторых людей перед COVID-19
Страна возвращает визовый сбор, который был отменен в летний период

Уже через несколько дней правила взъезда в Египет для российских туристов изменятся. Как отдохнуть дешевле и к чему нужно подготовиться, рассказала вернувшаяся с курорта жительница России.

В первую очередь, всем путешественникам необходимо собрать все документы: справки об отрицательном тесте на COVID-19, их копии на английском языке и визу. До 31 октября за въезд в страну платить было не нужно, поэтому россиянка советует поторопиться с покупкой путевок тем, что хочет сэкономить на отдыхе.

Напомним, Египет освободил всех иностранцев от визового сбора в $25 на время летнего туристического сезона, чтобы привлечь отдыхающих. Об этом писал АТОР.

Автор Яндекс.Дзен-канала "ЯТурист" также напомнила, что попасть на курорт можно только через Каир. При этом придется соблюдать ряд ограничений: носить маски и соблюдать дистанцию. По ее словам, сотрудники отелей всех мер безопасности придерживаются. Кроме того, в зимний период все ночные клубы и развлекательные заведения работать не будут.

Россия открыла границы с Египтом совсем недавно – в начале сентября. До этого жители нашей страны могли позволить себе отдых в Турции, Танзании и Великобритании.

Карина СИРАЗОВА

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