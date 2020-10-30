Путешествия могут возобновиться уже весной будущего года

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе заявила, что российские границы могут открыть уже в ближайшем будущем – в марте апреле 2021 года.

По ее мнению, из-за коронавируса сейчас темпы развития выездного туризма можно считать очень сильно замедленными, однако с открытием границ туристическая отрасль быстро наверстает упущенное.

"При позитивном варианте возврат к докризисным показателям будет возможен уже во второй половине 2021 года", – поделилась Ломидзе в разговоре с каналом "RT".

Она также подчеркнула, что в сложившийся обстановке туризм нуждается в особой поддержке государства.

Ранее стало известно, что Россия готовится возобновить авиасообщение с Грецией.