Путешествия в новогодние праздники подешевели

Цены упали почти на все направления самолетных рейсов

Подешевели авиабилеты на новогодние праздники не только по нашей стране. Недорого обойдется и путушествие на самолете в столицу Турции.

Чтобы с 25 декабря по 10 января улететь из Москвы в другой город России и вернуться, придется заплатить, в среднем, не 15,1, как прежде, а 13 тыс. рублей. На билеты в самолет до Стамбула и обратно нужно потратить  на 14 – 17% меньшее, чем в тот же период 2019 года.

Цены на авиабилеты из столицы Сочи упали на 9% – до 12,7 тыс. руб., на рейс Москва – Калининград снизились на 2% – до 9,5 тыс. руб., полет  в Минеральные Воды подешевел на 20% – до 10,7 тыс. руб, а в Новосибирск – на 31%. до 10,6 тыс. рублей.

Но есть и исключение. Рейсы Москва – Симферополь подорожали на 1% – в среднем, до 10 тыс. рублей. Зато полет в Симферополь из Санкт-Петербурга, напротив, подешевел на 23% – до 12 тыс. руб., приводят данные "Известия" онлайн-сервисов.

По информации одного из них, средняя цена на билет упала с 13,7 тыс. руб. в этом году до 11,6 тыс. руб.в январе 2021 года. При этом россияне не торопятся заранее выкупать подешевевшие билеты – из-за нестабильной ситуации с. распространением коронавируса спрос упал на 40%., отмечает "МИР24"

В марте из-за коронавируса вдвое и больше снизились цены на перелеты по Россиии. Авиабилеты на некоторые направления подешевели на целых 70%.

Полина ДОРОЖКИНА

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