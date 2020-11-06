Россиянка рассказала о реальной обстановке по отдыху в Крыму

Россиянка рассказала о реальной обстановке по отдыху в Крыму
Фото: Serguei Fomine/Russian Look/www.globallookpress.com
Блогер подробно описала погодные условия и ответила на вопрос, можно ли купаться в ноябре

Минувшим летом Крым, пожалуй, стал самым популярным курортом. Во время отпусков тысячи россиян оставили свой выбор именно на полуострове. И пусть сезон уже закрыт, россиянка, которая проживает сейчас в Крыму, рассказала, что погода в ноябре может достигать 20 градусов, поэтому многие жители и гости полуострова еще продолжают купаться в Черном море. 

Автор канала "Москвичи в Крыму" в Яндекс.Дзен, которая живет на Южном берегу Крыма, рассказала, что ближайшие дни погода будет теплой, однако после начнет снижаться. Россиянка также не исключает, что вскоре на Ай-Петри выпадет первый снег. 

Блогер также подчеркнула, что купаться в море еще можно, но посоветовала выбирать для этого более солнечные дни. Сейчас температура воды составляет +18,5 градусов. 

"Так что на этих выходных можно еще искупаться, а на следующих стартовать на Ай-Петри, если синоптики не обманывают. Вот это будет разница! Из моря в снег", – подытожила россиянка. 

Ранее стало известно, что россияне массово начали отказываться от отдыха в Крыму. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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