Недельный отдых на двоих обойдется в 26 тысяч рублей

Пандемия коронавируса внесла коррективы в планы многих любителей путешествий. И если в прошлом году россияне на новогодние праздники улетали поближе к морю, то в этом году это сделать вряд ли получится. Однако встретить Новый год и недорого отдохнуть на каникулах можно в городах России.

Дешевле всего отдохнуть получится в Санкт-Петербурге, Сочи и Крыму. Такие выводы "Вестник АТОР" сделал, отталкиваясь от цены туров, которые рассчитаны на двоих на 7 дней и с вылетом из Москвы.

Также недорого обойдется отдых в Калининграде и Приэльбрусье. Цены за недельный отдых в городах России колеблется от 26 615 рублей до 42 948 рублей. А вот за отпуск за рубежом придется заплатить в несколько раз больше.

Ранее россиянка подробно рассказала о реальной обстановке по отдыху в Крыму.