Куда полететь праздновать Новый год: названы самые дешевые направления

Недельный отдых на двоих обойдется в 26 тысяч рублей

Пандемия коронавируса внесла коррективы в планы многих любителей путешествий. И если в прошлом году россияне на новогодние праздники улетали поближе к морю, то в этом году это сделать вряд ли получится. Однако встретить Новый год и недорого отдохнуть на каникулах можно в городах России.

Дешевле всего отдохнуть получится в Санкт-Петербурге, Сочи и Крыму. Такие выводы "Вестник АТОР" сделал, отталкиваясь от цены туров, которые рассчитаны на двоих на 7 дней и с вылетом из Москвы. 

Также недорого обойдется отдых в Калининграде и Приэльбрусье. Цены за недельный отдых в городах России колеблется от 26 615 рублей до 42 948 рублей. А вот за отпуск за рубежом придется заплатить в несколько раз больше. 

Ранее россиянка подробно рассказала о реальной обстановке по отдыху в Крыму. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

новости партнеров

Продление новогодних каникул до 24 января оценили эксперты

Длинные праздники создадут проблемы малому бизнесу

"Украденная" у Байдена победа вызвала скандал в США

Окружение Трампа ликует, СМИ оправдываются

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1134 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей