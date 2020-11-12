Преимуществ в жизни на полуострове больше, чем недостатков

Все больше россиян решают перебраться поближе к морю. Как правило, выбор падает на Крым, который в этом году стал, пожалуй, самым популярным направлением для путешествий российских туристов. Россиянка, которая переехала из Сибири в Крым, решила честно рассказать о плюсах и минусах жизни на полуострове.

Плюсы

По словам блогера, самый "заметный" и важный плюс – это чистый воздух. Уже спустя месяц россиянка заметила, что ее дочь стала спокойнее спать и легче засыпать, чем тогда, когда они жили в Красноярске, в котором "нечем дышать".

Еще одно преимущество – это близкое расположение к морю. Более того, купальный сезон заканчивается в Крыму значительно позже, чем в других регионах. Морской воздух тоже положительно сказывается на здоровье.

Свежие овощи и фрукты, фермерское мясо и качественные кисломолочные продукты собственного производства – еще одна причина переехать в Крым.

К слову, не стоит переживать, что в теплых регионах страны не включают отопление. По словам россиянки, отопление дали уже в конце октября, когда на улице было достаточно тепло.

Минусы

К сожалению, без минусов не обошлось. Автор канала "Елена о премудростях" в Яндекс.Дзен не стала перечислять привычные недостатки, о которых знают почти все (отсутствие российских банков, операторов, слабый Интернет).

В первую очередь автор рассказала о том, что на улицах полуострова бывает слишком грязно.

Еще одна проблема – бездомные кошки, которых порой бывает слишком много.

Также автор отметила плохое качество воды, из-за чего для питья и готовки воду приходится покупать.

Ранее другая путешественница рассказала о реальной обстановке по отдыху в Крыму.