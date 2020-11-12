Курс рубля
- Доллар по 120: аналитик о курсе валют после выборов президента США
- В какой валюте хранить сбережения: назван оптимальный вариант
- Доллар взлетел выше 80 рублей
Все больше россиян решают перебраться поближе к морю. Как правило, выбор падает на Крым, который в этом году стал, пожалуй, самым популярным направлением для путешествий российских туристов. Россиянка, которая переехала из Сибири в Крым, решила честно рассказать о плюсах и минусах жизни на полуострове.
Плюсы
По словам блогера, самый "заметный" и важный плюс – это чистый воздух. Уже спустя месяц россиянка заметила, что ее дочь стала спокойнее спать и легче засыпать, чем тогда, когда они жили в Красноярске, в котором "нечем дышать".
Еще одно преимущество – это близкое расположение к морю. Более того, купальный сезон заканчивается в Крыму значительно позже, чем в других регионах. Морской воздух тоже положительно сказывается на здоровье.
Свежие овощи и фрукты, фермерское мясо и качественные кисломолочные продукты собственного производства – еще одна причина переехать в Крым.
К слову, не стоит переживать, что в теплых регионах страны не включают отопление. По словам россиянки, отопление дали уже в конце октября, когда на улице было достаточно тепло.
Минусы
К сожалению, без минусов не обошлось. Автор канала "Елена о премудростях" в Яндекс.Дзен не стала перечислять привычные недостатки, о которых знают почти все (отсутствие российских банков, операторов, слабый Интернет).
В первую очередь автор рассказала о том, что на улицах полуострова бывает слишком грязно.
Еще одна проблема – бездомные кошки, которых порой бывает слишком много.
Также автор отметила плохое качество воды, из-за чего для питья и готовки воду приходится покупать.
Ранее другая путешественница рассказала о реальной обстановке по отдыху в Крыму.
Глава МИД РФ скептически относится к прославленной немецкой лечебнице
Ограничения коснулись руководителей других стран