Отдых на Новый год: куда поехать в зимние каникулы

Отдых на Новый год: куда поехать в зимние каникулы
Фото: Bayne Stanley/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Дешевле обойдется путешествие по РФ

Отечественные туроператоры перечислили места, куда россияне могут отправиться на Новый год и во время праздничных каникул. Это могут быть города и курорты не только в нашей стране. Правда, заграничные поездки в этот раз заметно подорожали.

В частности, так как из-за пандемии COVID-19 количество рейсов в ОАЭ уменьшилось, на путевки туда придется потратить на 200 – 300% больше, чем раньше. Самая дешевая обойдется в 120 тыс. рублей. К тому же прилетевшим из РФ нужно будет предъявить документ, в котором сказано, что тест на коронавирус дал отрицательный результат, причем проверка наличия – отсутствия инфекции должна пройти не позже, чем за четыре дня до вылета.

Немного проще с требованиями в излюбленной нашими гражданами Турции. Там всего лишь попросят измерить температуру и заполнить спецанкету. Между тем в отелях теплой страны с 15 ноября собираются подготовить для отдыхающих бассейны с подогретой морской водой.

Еще можно посетить Танзанию, Египет, Мальдивы, Кубу и часть Греции (туда позволяется прибывать не более 500 туристам за неделю). При этом не следует сбрасывать со счетов возможность изменения правил въезда в эти страны из-за ситуации с коронавирусом в мире, отметил в беседе с "Известиями" вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

В нашей стране приоритетным местом отдыха в новогодние каникулы по-прежнему будет Краснодарский край. Не исключен также спрос и на поездки в Шерегеш, Домбай, Белокуриху и Магнитогорск.

Ранее сообщалось о введении новых ограничений из-за распространения COVID-19 в России. В Москве на Новый год закроют все рестораны, не будет традиционных ярмарок и фестивалей. В Подмосковье также отменили праздничные гуляния.

Полина ДОРОЖКИНА

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