Отельеры острова негодуют из-за решения чиновников

Три политических фракции Индонезии выступили с предложением ввести запрет на спиртное в стране. Парламентарии предложили властям принять законопроект, запрещающий производство, хранение, продажу и употребление алкоголя на территории государства.

По словам отельеров острова Бали, такое решение приведет к оттоку туристов из других стран, что замедлит восстановление страны после коронавирусной пандемии.

Как отметила местный депутат Иллиза Саадудин Джамал, подобные ограничения необходимо рассмотреть более детально, так как Индонезия не является страной, где религиозные нормы ислама распространяются на все уровни общественной жизни.

По информации The Sydney Morning Herald, туротрасль острова упала на 95% из-за пандемии – Индонезия потеряла миллиарды долларов из-за закрытия границ.