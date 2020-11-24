Туры на Новый год: куда разрешен въезд россиянам

Мальдивы. Фото: Frank Schneider/http://imagebroker.com/#/search//www.globallookpress.com Египет. Фото: Jonathan Carlile/http://imagebroker.com/#/search//www.globallookpress.com Швейцария. Фото: Benjamin Redeleit/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Танзания. Фото: Johannes Hennemuth/dpa/www.globallookpress.com Турция. Фото: GTW/imageBROKER.com/www.globallookpress.com ОАЭ. Фото: Damian Gollnisch/ZB/www.globallookpress.com
Список стран, где можно провести зимние каникулы – 2021, весьма ограничен

Мечты россиян, вынужденных весной сдавать билеты за границу, оторваться на Новый год, могут не сбыться. Эпидемия COVID-19 не думает идти на спад, поэтому большинство стран мира по-прежнему держит свои границы на замке. Так что выбор, где отметить Новый год – 2021, у россиян весьма ограничен.

В списке мест за пределами страны, куда разрешен въезд граждан РФ, на данный момент всего 15 государств. Причем далеко не все из них привлекательны для отдыха в зимний сезон.

Турция

Наиболее востребованным направлением на новогодние каникулы у россиян в последние годы была Турция. Туда можно поехать и сейчас. Хотя удовольствие от отдыха будет смазанным: купаться в море в это время холодно, за пределами территории отеля действуют строгие коронавирусные ограничения. Да и в самих отелях существенно урезана концепция и отменены многие массовые развлекательные мероприятия.

Турция. Фото: GTW/imageBROKER.com/www.globallookpress.com

Египет

На египетском побережье Красного моря зимой отлично. Вот только добираться туда сложно. Самолеты летают только в Каир, там же покупается виза. Оттуда до курортов нужно несколько часов добираться на такси или автобусе.

Египет. Фото: Jonathan Carlile/http://imagebroker.com/#/search//www.globallookpress.com

Мальдивы

Красота и на Мальдивских островах. Воспользоваться этим направлением смогут россияне, которых не страшат долгий перелет и высокая стоимость туров. Виза не нужна, но справка об отрицательном анализе на COVID-19 должна быть свежей и на английском языке. Кого эти моменты не смущают, наверняка, получат удовольствие от белоснежного песка и лазурного океана. 

Мальдивы. Фото: Frank Schneider/http://imagebroker.com/#/search//www.globallookpress.com

ОАЭ

В ОАЭ на Новый год довольно ветрено, поэтому на пляжах не очень комфортно. Но границы отрыты и виза россиянам туда не нужна. Тем, кто надумает лететь в Эмираты, лучше выбирать Дубай. Там придется лишь сдать бесплатный тест на коронавирус в аэропорту и сутки просидеть в номере, дожидаясь результата, уточняет РБК. В Абу-Даби обязательный карантин – 2 недели даже при отрицательном ПЦР-тесте.

ОАЭ. Фото: Damian Gollnisch/ZB/www.globallookpress.com

Швейцария

Желающие активно провести новогодние каникулы могут купить тур на горнолыжные курорты Швейцарии. Но потребуется оформить шенгенскую визу и быть готовым к 10-дневному карантину после прилета.

Швейцария. Фото: Benjamin Redeleit/imageBROKER.com/www.globallookpress.com

Танзания

Любители экзотики могут отправиться в Танзанию. Остров Занзибар российские туристы только начинают открывать для себя, но это направление быстро набирает популярность. Визу оформляют сразу в аэропорту, строгих антикоронавирусных правил нет. 

Танзания. Фото: Johannes Hennemuth/dpa/www.globallookpress.com

Кроме этих стран, можно поехать на Новый год 2020/2021 в Великобританию, Сербию, Кубу, Южную Корею и Японию, а также в страны ближнего зарубежья – Казахстан, Киргизию, Белоруссию и Абхазию. Весьма вероятно, к новогодним праздникам для россиян откроются также Эфиопия, Сейшельские острова и Венесуэла.

О том, как оформить "HES-код здоровья" в Турции, "Утро.ру" рассказывало ранее.

Николай ВИКТОРОВ

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