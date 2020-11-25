Курорты уже подорожали, и это не окончательно

В 2021-м россиян ожидает рост цен не только на продукты и другие товары, но и на летний отдых. Об этом предупредили в Ассоциации туроператоров России.

Уже подорожало размещение в отечественных гостиницах на теплое время года. Пока стоимость повысилась на 3 – 10%, но в пик курортного сезона – с 15 июня по 20 августа – ее увеличение может составить целых 25 – 30%.

Цены на отдых в востребованных российских отелях Сочи и Анапы выросли на 10%. На других курортах Черноморского побережья – не больше, чем на 5%.

Туроператоры уже открыли раннее бронирование поездок летом по нашей стране. Наиболее популярные у граждан места – Сочи, Крым и Анапа. Туда, как правило, отправляются около 60% россиян, рассказали "Интерфакс-Туризм" в АТОР.

В последнее время соотечественники не спешат бронировать отели на лето. Основных причин две – неопределенность ситуации с коронавирусом и падение доходов. В 2020 году из-за варантинных ограничений многим удалось отдохнуть на курортах только в межсезонье.



Основным спросом пользуются четырех– и пятизвездочные отели. В среднем, чаще заказывают туры на десять дней.

Накануне стало известно, куда разрешили поехать россиянам на Новый год. Список мест довольно краток. Туда вошли только шесть стран.