Анкара участит полицейские рейды в развлекательные заведения, нарушающие комендантский час

Министерство внутренних дел Турции распространило по всей 81 области страны распоряжение об ужесточении санитарно-эпидемиологических требований к ресторанам и кафе, занимающихся обслуживанием на территориях гостиниц.

В документе отмечается, что ряд заведений нарушают действующие нормы, направленные на снижение заболеваемости коронавирусом, устраивая развлекательные программы с едой и музыкой.

В ведомстве отметили, что в настоящее время в Турции гостиничные рестораны могут работать лишь для постояльцев. Работа навынос запрещена. А живая музыка с камерными концертами не может исполняться для гостей заведений после 22:00.

В настоящее время в Турции действует комендантский час по выходным. В стране закрыты кинотеатры и некоторые достопримечательности. С 20:00 рестораны и кафе могут работать лишь навынос, передает "Интерфакс".

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