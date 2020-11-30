Турция ужесточает правила для туристов из-за коронавируса

Турция ужесточает правила для туристов из-за коронавируса
Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Анкара участит полицейские рейды в развлекательные заведения, нарушающие комендантский час

Министерство внутренних дел Турции распространило по всей 81 области страны распоряжение об ужесточении санитарно-эпидемиологических требований к ресторанам и кафе, занимающихся обслуживанием на территориях гостиниц.

В документе отмечается, что ряд заведений нарушают действующие нормы, направленные на снижение заболеваемости коронавирусом, устраивая развлекательные программы с едой и музыкой.

В ведомстве отметили, что в настоящее время в Турции гостиничные рестораны могут работать лишь для постояльцев. Работа навынос запрещена. А живая музыка с камерными концертами не может исполняться для гостей заведений после 22:00.

В настоящее время в Турции действует комендантский час по выходным. В стране закрыты кинотеатры и некоторые достопримечательности. С 20:00 рестораны и кафе могут работать лишь навынос, передает "Интерфакс".

Ранее в Ассоциации туроператоров России заявили, что из-за распространения волны коронавируса и ухудшения эпидемиологической ситуации турецкие власти ввели требования о предъявлении HES-кода, который необходимо оформить в некоторых случаях.

"Утро.ру" рассказывало о списке стран, в которых можно провести зимние каникулы в предстоящий Новый год. Из-за коронавирусной эпидемии перечень для российских туристов оказался весьма ограниченным.

Егор МАЛКОВ

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