"Никакого туризма": любимый россиянами курорт закроется в 2021 году

"Никакого туризма": любимый россиянами курорт закроется в 2021 году
Фото: Rachen Sageamsak/XinHua/www.globallookpress.com
Погреться в теплом месте не удастся из-за пандемии коронавируса

Любимый россиянами курорт – Таиланд – закрывается на весь 2021 год. Об этом сообщили в Управлении по туризму страны (ТАТ).

Власти островного государства решили на время отказаться от массового приема приезжих. Это необходимо для восстановления туристической отрасли после пандемии коронавируса, пояснил глава ТАТ Ютасак Супасорн. 

"Больше никакого массового туризма", – сказал он. И добавил, что, после того как эта индустрия снова встанет на ноги, Таиланд должен быть признан привлекательным местом, где будут обеспечены безопасность и гигиена. 

Чтобы компенсировать потери из-за неприбытия восьми миллионов  путешественников в следующем году, нужно увеличить средние расходы на душу населения на 30%, добавил руководитель Управления по туризму.

Снижение прибыли от туризма в Таиланде заметили еще до распространения COVID-19. В 2021 году TAT будет разрабатывать более выгодные для страны предложения, чтобы выручить за каждого туриста не меньше 62 тыс. бат ($2 тысяч) в следующие два года, отметил Ютасак Супасорн.

По его словам, после прошлых кризисов отрасль быстро восстановилась. И на этот раз этот раз должно быть так же, несмотря на помехи очередной волны коронавируса. В дальнейшем следует опираться на внутренний туризм, заключил глава ТАТ, пишет "Бангкок пост".

Туристической индустрии Таиланда, по данным Министерства финансов страны, понадобится минимум четыре года, чтобы вернуться на уровень до пандемии. О том, что она возродится не раньше 2024 года, сообщали аналитики, передает РГ. 

Полина ДОРОЖКИНА

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Гость
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Давно пора, нечего заразу разносить, а то эти уроды не могут дома 1 год посидеть, а ты потом на карантине сиди. Не могут эти Хлестаковы не искупаться в море 1 раз, умрут наверное, если причиндалы в море не помоют.
Пенсионер
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Да и бог бы с ним. Ни разу не был за границей, не стоит и привыкать. Да и на какие шиши? Отцу завидую - тот Европу прошагал. А я не могу даже глянуть на места, где он воевал.
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