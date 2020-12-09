Летом не пустят: россиян предупредили о сроках возобновления поездок за границу

Летом не пустят: россиян предупредили о сроках возобновления поездок за границу
Фото: Bayne Stanley/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
О путешествиях в Европу пока придется забыть

Большинство популярных у россиян стран не собираются открывать свои границы до осени 2021 года. Об этом сообщил президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев в среду, 9 декабря.

По его мнению, гражданам РФ не стоит строить планы заграничных путешествий на следующий летний сезон.

"Границы могут быть закрыты до сентября",

– предупредил он в ходе пресс-конференции в Екатеринбурге. При этом сама Россия вводит с 1 января 2021 г. электронные въездные визы для граждан 52 стран, передает РИА "Новости".

Россия приостановила авиасообщение с другими странами в марте 2020 г. из-за пандемии коронавируса. Аналогичные меры были приняты большинством стран мира. Сейчас некоторые страны открывают границы, однако туристам приходится соблюдать ряд ограничений. Туристов из России сейчас готовы принять 17 государств, стран ЕС среди них нет.

Для россиян, желающих путешествовать внутри страны, власти придумали программу кэшбека – компенсацию 20% стоимости тура.  

Фоторепортаж
Туры на Новый год: куда разрешен въезд россиянам
Мальдивы. Фото: Frank Schneider/http://imagebroker.com/#/search//www.globallookpress.com Египет. Фото: Jonathan Carlile/http://imagebroker.com/#/search//www.globallookpress.com Швейцария. Фото: Benjamin Redeleit/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Танзания. Фото: Johannes Hennemuth/dpa/www.globallookpress.com Турция. Фото: GTW/imageBROKER.com/www.globallookpress.com ОАЭ. Фото: Damian Gollnisch/ZB/www.globallookpress.com
Николай ВИКТОРОВ

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