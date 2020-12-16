В столицу и на курорты страны уже собрались отправиться больше 25 тысяч граждан РФ

Хотя в Турции объявлен строгий карантин, некоторые россияне планируют отметить Новый год именно там. Что ждет их на теплых берегах и как скажутся на отдыхе странствующих принятые меры, рассказали эксперты.

С 31 декабря до 4 января из нашей страны в Стамбул точно отправятся около 3,5 тысяч туристов и почти столько же будет в столице путешествующих самостоятельно граждан РФ. А на курортах Антальи в те же дни окажутся почти 17 тысяч наших соотечественников. Турецкие горнолыжные курорты посетят до 2,5 тысяч приезжих из России. И это не предел: запросы продолжаются, а в отелях остались пока не забронированные места.

Веденный президентом Реджепом Эрдоганом комендантский час, как сообщили в МВД страны, на туристов не распространяется. На рынках, в продуктовых магазинах можно побывать с 10:00 до 17:00. Пекарни будут работать в обычном режиме. Госпитали и аптеки не закроют. Рестораны и кафе предоставят услуги на вынос и по доставке заказов.

На отдых в Анталье россиян ограничения не повлияют. На Новый год они смогут свободно гулять в любое время, питаться, заходить в рестораны и бары отелей. Празднование 31 декабря, шоу и танцы, по правилам, в этом году должны закончиться в 22:00. Во многих местах гости отправятся продолжать торжество в рестораны и бары.

Маски и другие средства защиты от коронавируса на открытых территориях не обязательны. В специально отведенных местах и на балконах своих номеров туристам разрешено курить. Также россиянам позволено свободно выходить в за пределы отеля – в продуктовый магазин, аптеку, пекарню и в клиники, – но только сраспечатанными или сфотографированными на телефон ваучерами отелей и авиабилетами информирует АТОР.

Ранее стало известно, что власти в Турции из-за распространяющейс пандемии ввели ограничения на новогодние праздники. С 21:00 31 декабря в стране начнется круглосуточный комендантский час, который продлится до 05:00 4 января.