Самыми дорогими местами для отпуска остаются Сочи и Ялта

Впереди Новый год. И если раньше некоторые россияне предпочитали проводить отпуска где-нибудь за границей, то теперь пандемия и закрытые границы ввели свои коррективы в планы жителей страны. Однако Россия предлагает немало альтернатив, где можно отлично и недорого отдохнуть на новогодние каникулы.

Так, самыми дешевыми направлениями оказались Бахчисарай и Геленджик. Проживание на этих курортах обойдется примерно в 1400 рублей за сутки на троих, сообщает "Лента" со ссылкой на онлайн-сервис Tvil.ru.

Аналитики выяснили, что за этот год россияне стали бронировать туры в Крым и Краснодарский край на период новогодних праздников чаще на 29% и 22% соответственно.

Самыми дорогими направлениями по-прежнему остаются Ялта, Сочи и Севастополь. За 1 ночь проживания втроем придется отдать около 3,5 тысячи рублей.

Также в топ самых популярных курортов вошли Феодосия, Алушта, Анапа, Красная Поляна, Судак и Евпатория.

Ранее стало известно о дополнительных ограничениях из-за коронавируса, которые введут власти Краснодарского края на период новогодних праздников.