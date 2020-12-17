Куда полететь отдыхать на Новый год: названы самые выгодные направления

Куда полететь отдыхать на Новый год: названы самые выгодные направления
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Самыми дорогими местами для отпуска остаются Сочи и Ялта

Впереди Новый год. И если раньше некоторые россияне предпочитали проводить отпуска где-нибудь за границей, то теперь пандемия и закрытые границы ввели свои коррективы в планы жителей страны. Однако Россия предлагает немало альтернатив, где можно отлично и недорого отдохнуть на новогодние каникулы.

Так, самыми дешевыми направлениями оказались Бахчисарай и Геленджик. Проживание на этих курортах  обойдется примерно в 1400 рублей за сутки на троих, сообщает "Лента" со ссылкой на онлайн-сервис Tvil.ru. 

Аналитики выяснили, что за этот год россияне стали бронировать туры в Крым и Краснодарский край на период новогодних праздников чаще на 29% и 22% соответственно.

Самыми дорогими направлениями по-прежнему остаются Ялта, Сочи и Севастополь. За 1 ночь проживания втроем придется отдать около  3,5 тысячи рублей. 

Также в топ самых популярных курортов вошли Феодосия, Алушта, Анапа, Красная Поляна, Судак и Евпатория. 

Ранее стало известно о дополнительных ограничениях из-за коронавируса, которые введут власти Краснодарского края на период новогодних праздников. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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