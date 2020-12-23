Россиян предупредили о росте цен на отдых в 2021 году

На стоимости курортов и путешествий отразится спрос на них

Отдых в 2021 год влетит россиянам в копеечку. Цены поднимутся на многие направления, предупредили в Ассоциации туроператоров России.

После закрытия границ из-за пандемии коронавируса многие жители нашей страны стали выбирать отечественные курорты. Однако и там туристический поток сократился на 35 – 40%. В 2019 году было 68 млн поездок, а в 2020-м стало 40 млн, рассказала на пресс-конференции исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

Большей популярностью пользуется пляжный отдых на юге РФ. Когда из-за пандемии коронавируса стало невозможно отправиться в поездку за рубеж, и летом, и в осенне-зимнее время вырос спрос на курорты премиум-класса в России. И сразу выросли цены на них.

В 2021 году стоимость отдыха изменится. Рост цен неизбежен и составит 10 – 15%, если меры, введенные из-за распространения COVID-19, немного ослабеют, начнут открываться границы и возобновляться авиасообщение, и на 5 – 10% при условии возвращения больших возможностей для путешествий, отметила руководитель АТОР.

Ранее сообщалось, что 2021 году россиян ожидает подорожание не только продуктов и других товаров, но и на летнего отдыха. 

Полина ДОРОЖКИНА

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