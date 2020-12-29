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Не представляющие свою жизнь без зарубежных поездок россияне
сознались в том, что в период буйства коронавирусной инфекции все равно ездили
в страны, закрытые для поездок из России. Туристы поучаствовали в опросе ресурса
по организации путешествий OneTwoTrip.
В итоге выяснилось, что среди участников исследования почти половина (47%) людей сумели исхитриться и отдохнуть в недоступных из-за коронавируса государствах. Так, на итальянских курортах побывали 8% опрошенных, в Германию слетали 6%, провели время во французских городах 4%, отдохнули в Испании 4%, а в Индонезии – 3% респондентов.
Примечательно, что каждый второй опрошенный признался, что боится последствий, которые могут возникнуть из-за запрещенного путешествия в закрытые на фоне коронавирусных ограничений страны.
Вместе с тем, издание "Лента.ру" отмечает, что на данный момент 21% респондентов планирует отправиться в государства, прямое авиасообщение с которым еще не восстановлено.
Ранее стало известно, что отдых в 2021 году влетит россиянам в копеечку. Цены поднимутся на многие направления, предупреждают эксперты.
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