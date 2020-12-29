Путешествия тайком: россияне массово игнорируют коронавирусные запреты

Путешествия тайком: россияне массово игнорируют коронавирусные запреты
Фото: Soeren Stache/ZB/www.globallookpress.com
Жаждущих отдохнуть людей ничто не может остановить

Не представляющие свою жизнь без зарубежных поездок россияне сознались в том, что в период буйства коронавирусной инфекции все равно ездили в страны, закрытые для поездок из России. Туристы поучаствовали в опросе ресурса по организации путешествий OneTwoTrip.

В итоге выяснилось, что среди участников исследования почти половина (47%) людей сумели исхитриться и отдохнуть в недоступных из-за коронавируса государствах. Так, на итальянских курортах побывали 8% опрошенных, в Германию слетали 6%, провели время во французских городах 4%, отдохнули в Испании 4%, а в Индонезии – 3% респондентов.

Примечательно, что каждый второй опрошенный признался, что боится последствий, которые могут возникнуть из-за запрещенного путешествия в закрытые на фоне коронавирусных ограничений страны.

Вместе с тем, издание "Лента.ру" отмечает, что на данный момент 21% респондентов планирует отправиться в государства, прямое авиасообщение с которым еще не восстановлено.

Ранее стало известно, что отдых в 2021 году влетит россиянам в копеечку. Цены поднимутся на многие направления, предупреждают эксперты.   

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гостик
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Больше половины россиян не бывали в этом веке ни за границей, ни на море, ни в санатории. Выросло поколение молодежи, ни разу не летавшее на самолете, и не ездившее на поезде. И даже ни разу не бывшее в отпуске. Подрастает поколение, ни разу не работавшее. А вы говорите. Говорите дальше. Совсем смешно.
ГостьГалина
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Да пусть летят, куда хотят. Лишь бы потом не просили помощи от России, когда что-то произойдет. Пусть и обратно сами добираются.Но только обязательно всех прилетевших изолировать потом. Причем не дома и обеды, и проживание тоже за их счет. Ианализы тоже.
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