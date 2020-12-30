Из-за коронавируса в стране введены новые ограничения для туристов

В Новый год россиянам, как и приезжим из других стран, нельзя находиться в центре городов Турции и ее столицы – Стамбула. Циркуляр об этом в среду, 30 декабря, составило Министерство внутренних дел. Документ отправлен в каждый из 81 регионов страны.

Очередные ограничения турецкое МВД ввело из-за ситуации с коронавирусом. Теперь путешественникам и отдыхающим запрещено выходить на площади, бульвары и улицы с 21:00 31 декабря до 10:00 1 января, чтобы не произошло "неконтролируемого сближения толпы".

Названы и конкретно, где нельзя появляться в указанное время, места. На площади Султанахмет и улице Истикляль в Стамбуле, на площади Кызылай в Анкаре, на площади Гюндогду в Измире, сказано в циркуляре "Иностранный турист".

Полный список мест, в которых запрещено находиться, не приводится. Их должны определить власти каждой провинции.

Ранее МВД Турции отменило проведение в отелях страны развлекательных программ на Новый год. Ни праздничных шоу, ни веселой музыки, ни зажигательных танцев с 21:00 в четверг, 31 декабря до 05:00 в понедельник, 4 января не будет.