Список расширен: что запретили россиянам в Турции на Новый год

Список расширен: что запретили россиянам в Турции на Новый год
Фото: Tunahan Turhan/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
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Из-за коронавируса в стране введены новые ограничения для туристов

В Новый год россиянам, как и приезжим из других стран, нельзя находиться в центре городов Турции и ее столицы – Стамбула. Циркуляр об этом в среду, 30 декабря, составило Министерство внутренних дел. Документ отправлен в каждый из 81 регионов страны. 

Очередные ограничения турецкое МВД ввело из-за ситуации с коронавирусом. Теперь путешественникам и отдыхающим запрещено выходить на площади, бульвары и улицы с 21:00 31 декабря до 10:00 1 января, чтобы не произошло "неконтролируемого сближения толпы".

Названы и конкретно, где нельзя появляться в указанное время, места. На площади Султанахмет и улице Истикляль в Стамбуле, на площади Кызылай в Анкаре, на площади Гюндогду в Измире, сказано в циркуляре "Иностранный турист".

Полный список мест, в которых запрещено находиться, не приводится. Их должны определить власти каждой провинции. 

Ранее МВД Турции отменило проведение в отелях страны развлекательных программ на Новый год. Ни праздничных шоу, ни веселой музыки, ни зажигательных танцев с 21:00 в четверг, 31 декабря до 05:00 в понедельник, 4 января не будет. 

Фоторепортаж
Туры на Новый год: куда разрешен въезд россиянам
Мальдивы. Фото: Frank Schneider/http://imagebroker.com/#/search//www.globallookpress.com Египет. Фото: Jonathan Carlile/http://imagebroker.com/#/search//www.globallookpress.com Швейцария. Фото: Benjamin Redeleit/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Танзания. Фото: Johannes Hennemuth/dpa/www.globallookpress.com Турция. Фото: GTW/imageBROKER.com/www.globallookpress.com ОАЭ. Фото: Damian Gollnisch/ZB/www.globallookpress.com
Полина ДОРОЖКИНА

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