Для некоторых направлений путешественникам будет достаточно лишь теста на коронавирус

C 27 января Россия восстановит авиасообщение еще с рядом стран. И хотя в Финляндию и Вьетнам, несмотря на вновь открытые границы, путешественники на отдых отправиться пока не смогут, около 25 государств готовы принять наших туристов уже сейчас.

Самой доступной для российских отдыхающих страной оказалась Абхазия – для пересечения границы не понадобится даже справка об отсутствии коронавируса. А вот чтобы попасть в Белоруссию, Казахстан и Киргизию, отрицательный тест нужно предоставить. Для поездки в Танзанию и Турцию необходимо к тому же заполнить специальную форму.

Чтобы отдохнуть в Египте и на Кубе россиянам помимо отрицательного теста на COVID-19 необходимо иметь медицинскую страховку. На Мальдивах также потребуют подтвердить бронь авиабилетов и отеля, а для поездки в ОАЭ придется загрузить специальное приложение, также предоставив все документы. Чтобы прилететь в Эфиопию, нужно иметь при себе отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 120 часов до поездки.

На Сейшельские острова туристам из России въезд разрешен, но прямых рейсов туда пока нет. Кроме того, перед прибытием на курорт путешественникам придется сначала провести за границей еще две недели на карантине в той стране, где эпидемиологическая ситуация считается безопасной. Россия в этот список пока не входит.

Также границы для путешественников открыли Армения, Бразилия, Греция, Доминиканская Республика, Кения, Марокко, Мексика, Тунис, Хорватия, Черногория, Шри-Ланка и ЮАР. Впрочем, прямых рейсов в эти страны также пока нет, пишет Forbes.

Ранее стало известно о новых ограничениях в турецких отелях для отдыхающих.